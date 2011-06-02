Здравствуйте.

Отдам носителю японского (или проживающему длительное время в стране) на перевод с английского на японский 50-60 тыс. знаков (до 4 дней сроки). При успешном сотрудничестве мы выкупаем ваши услуги на месяц и работаем в режиме 5 дней в неделю / 9 часов в день.

Оплата по факту + 2 дня на проверку.

Тариф до 10 у.е. / 1000 знаков текста без пробелов. Текст без спец. терминологии.

Предложения высылайте в проект.