Требуется перевод статей с русского на английский. Русский текст был изначально взят с англоязычных источников, так что нужно будет немного видоизменять текст (Рерайт), что бы на выходе получался оригинальный англоязычный текст. Всего нужно будет перевести около 50 статей, 400-750 слов каждая. Пишите свои предложения в комментариях.