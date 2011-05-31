Перевод краткой статьи

Нужен очень качественный (!) перевод статьи гуманитарного характера (история) с украинского на английский. Срок - до утра 03.06. Объем - 36300 знаков с пробелами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть небольшая статья, про нефтянную промышленность в США. Статья очень короткая, специфических терминов практически не содержит. Есть немного экономической тематики.
Нужно срочно сделать перевод этой статьи.
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