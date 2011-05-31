Перевод с видео (с английского на русский)

ПереводыЗакрыт7 заявок199 просмотров
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Необходимо перевести ряд видео уроков по игре на различных музыкальных инструментах с английского на русский язык.

Оплата 140 руб за 1000 знаков БЕЗ пробелов.

Преподаватель говорит четко.

Пример:

http://www.youtube.com/watch?v=tLx07Rkmr3c

Нужно перевести:

http://www.youtube.com/watch?v=x-X_FxbUJZM&feature=related

13 лет назад
shoko_mishka
Мария 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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