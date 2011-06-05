Перевод с русского на украинский

Есть сервис ЗнакоСчиталка (www.8nog.com/counter/index.php) Задача - перевести его на указанные языки. Объем - ок. 200 слов (или 1500 зн) Требования - вы носитель языка Бюджет - 200 руб каждый перевод Срок перевода - сутки Оплата по факту
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня,
потрібно зробити переклад з російської на українську. Документ у вкладенні. У пдф документі два варіанти інструкціїї: на англ. та на рос, потрібно зробити переклад на укр у ворді, зі збереженням формату та малюнків. Вказуйте ціну за всю роботу.
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