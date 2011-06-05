Перевод с русского на украинский

ПереводыЗавершен4 заявки203 просмотра
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Доброго дня,

потрібно зробити переклад з російської на українську. Документ у вкладенні. У пдф документі два варіанти інструкціїї: на англ. та на рос, потрібно зробити переклад на укр у ворді, зі збереженням формату та малюнків. Вказуйте ціну за всю роботу.

13 лет назад
Maryana13
Марьяна 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
alimana
37 летКипр
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Спасибо, Евгения! Было очень приятно с Вами сотрудничать. Качество на высоте, всё требования выполнены.
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