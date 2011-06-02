Перевод с англ. на рус.

Требуется перевод статей с русского на английский. Русский текст был изначально взят с англоязычных источников, так что нужно будет немного видоизменять текст (Рерайт), что бы на выходе получался оригинальный англоязычный текст. Всего нужно будет перевести ...
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Эти 6 предложений нужно перевести:
Fixes Steam not waiting for an in-progress Cloud sync to complete before launching a game.
Fixed parental control check for Games For Windows games
Fixed an issue where a user with no friend and no invite sent would not be able to view and accept a pending invite.
Fix game file validation when opted into a game beta
Improved Steam Guard feedback for expired email codes
Improved overlay compatibility with Direct3D 11 games using the latest D3D SDK version
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