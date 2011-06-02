Перевод с англ. на рус.

ПереводыЗавершен1 заявка155 просмотров
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Эти 6 предложений нужно перевести:

Fixes Steam not waiting for an in-progress Cloud sync to complete before launching a game.

Fixed parental control check for Games For Windows games

Fixed an issue where a user with no friend and no invite sent would not be able to view and accept a pending invite.

Fix game file validation when opted into a game beta

Improved Steam Guard feedback for expired email codes

Improved overlay compatibility with Direct3D 11 games using the latest D3D SDK version

13 лет назад
profox
Антон 
27 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Guinot
33 годаКанада
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$2
1 день
Отличная и быстрая работа! Спасибо!
Спасибо за сотрудничество. Было приятно работать!)
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