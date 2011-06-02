Быстрый перевод текста

Нужно перевести несколько текстов на 2 языка - французский и немецкий. Лежат здесь http://www.8hands.ru/phrases.txt . От вас цена и сроки. Если понравится результат, будем работать и дальше. Сайт большой, постоянно ведутся обновления. И все время нужны ...