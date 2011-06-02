Быстрый перевод текста

ПереводыЗакрыт15 заявок322 просмотра
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Нужен быстрый перевод небольшого pdf-файла на английском языке. Язык технический.

Объём 7-10 страниц большим шрифтом без картинок.

13 лет назад
falmary
Сергей 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
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