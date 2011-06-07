Перевести с англ. на итальянский

ПереводыЗакрыт3 заявки161 просмотр
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Необходим перевод с анг. на итальнский 45-50 тыс. символов.

Простые тексты с повторениями.

Срок – до завтра.

Преимущество носителям языка.

В предложениях указывайте ваш тариф за 1000 знаков + ваш опыт / образование, примеры работ и т.д.

Спасибо. Жду.

13 лет назад
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Сергей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
65 отзывов
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