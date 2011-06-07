Перевести с англ. на итальянский

Нужен быстрый перевод небольшого pdf-файла на английском языке. Язык технический. Объём 7-10 страниц большим шрифтом без картинок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим перевод с анг. на итальнский 45-50 тыс. символов.
Простые тексты с повторениями.
Срок – до завтра.
Преимущество носителям языка.
В предложениях указывайте ваш тариф за 1000 знаков + ваш опыт / образование, примеры работ и т.д.
Спасибо. Жду.
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