Перевод с рус. на англ. тематика биотехнологии

ПереводыЗакрыт10 заявок236 просмотров
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За сутки требуется перевести 2-6 страниц текста тематики биотехнологии. Текст не сложный, просто встречаются технические слова и словосочетания. Один файл приложен. Результат нужен к 19.00 по мск 09.06

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13 лет назад
europeandevelope
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
leronica
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
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