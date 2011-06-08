Нужен профессиональный перевод сайта

нужен профессиональный перевод сайта kianomer. com

И кнопок и текстов, т.е. всего сайта.

Оплата по выполнению на wmz кошелек исполнителя.

Пожалуйста указывайте сроки выполнения и стоимость за всю работу, а не за тысячу знаков. Спасибо.

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Так же нужен лицензированный переводчик в Одессе, для перевода стикеров-просьба отписываться по этому поводу в личку