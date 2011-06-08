Нужен человек на постоянную работу (не часто) для перевода деловой корреспонденции с русского на английский (объем работы небольшой). Оплата сдельная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен профессиональный перевод сайта
нужен профессиональный перевод сайта kianomer. com
И кнопок и текстов, т.е. всего сайта.
Оплата по выполнению на wmz кошелек исполнителя.
Пожалуйста указывайте сроки выполнения и стоимость за всю работу, а не за тысячу знаков. Спасибо.
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Так же нужен лицензированный переводчик в Одессе, для перевода стикеров-просьба отписываться по этому поводу в личку
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