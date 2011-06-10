Нужен перевод на 2-х языках

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Доброго время суток, нужно перевести один текст на два языка (Итальяснкий, Испанский). Обязательно требование: нужен носитель языка, либо знающий в идеале из перечисленных языков.

13 лет назад
paulnapb8
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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