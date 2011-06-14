Перевод договора (с английского на русский)

Уважаемые коллеги,

во вложении текст договора который надо перевести на русский язык с сохранением форматирования. Более того, договор сильно типовой и почти все разделы и термины имеют устоявшиеся аналогии на русском языке, это необходимо учитывать.

В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы

А также Ваш опыт в области составления договоров на русском языке.