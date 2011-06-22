Перевод статей с английского языка

$120
ПереводыЗавершен9 заявок533 просмотра
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Добрый День! Уважаемые Отличники Иностранного Языка!

Требуется перевести с Английского языка очередные - 18 статей

По ДЕВЯТЬ статей в одни руки! Или все восемьнадцать в две руки!

Общая тематика - Комиксы и все что с этим связано!

Все статьи предоставляются сразу и результат ожидается сразу, т.е не частями!

срок сдачи переводов - 22 июня 2011 года.

Требования к переводу - качество и достоверность.

Оплата за всю работу (18 статей) - составит 3400 рублей!

Оплата производится только после полностью выполненной работы!

Без какой либо предоплаты! и строго на R-webmoney!

Любое предложение рассматривается! приветствуется! оплачивается!

Убедительная просьба, не надо рассказывать мне о знаках и их количествах и прочих вещах ...

У меня есть к Вам предложение и оно указано выше, Ваша задача - решение принять работу или пройти мимо.

Заявки рассматриваются СТРОГО после отметки в данном предложении ...

Связаться можно по ICQ или с помощью системы сообщений на сайте.

Обязательно указывайте свой ник на сайте и время выполнения всей работы!

Объём файла 9 Мб (содержит много графики) - загрузить можно по ссылке: http://www.rucomics.info/info_2.rar

предложения принимаются от всех желающих после выполнения простого тестового задания: (перевод)

- That is the Entity that was unearthed from the center of your world. The White Light that sparked the very creation of life throughout the Universe. After it brought them back, it dissipated into the sky… but it coalesced back together…

- This is the White Light that resurrected Aquaman and the others?

- And transformed into a power battery?

- It’s evolved into a White Lantern. It fell back to Earth.

- You didn’t bring me here because you wanted to, Sinestro. You couldn’t lift the White Lantern.

- So it’s the sword in the stone?

- What in the guardians’ unspoken names is the sword in the stone?

- A sword that could only be lifted by the true King of the land.

- So if this White Lantern is the sword.

13 лет назад
Schiller22
Сергей 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
Nasty_1009
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$60
10 дней
Настя полностью и, без каких либо проволочек выполнила довольно объёмный перевод, который включал в себя очень много специфической информации и терминов и в кратчайшие сроки полностью погрузилась в мир комиксов! Рекомендуем, как исполнительного и знающего специалиста.
Достойно и моментально оплаченная работа, удобные сроки и внятное задание. Всем желаю такого же заказчика, как Сергей!
ElfiMaloy
Ольга 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$60
10 дней
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