FAQ на английском

Ув. фрилансеры, требуется несколько человек для перевода с рус. на англ. Перевода много, раздам по строкам (сметка) Жду предложений по ценам и объему (сколько страниц сделаете за 3 часа - кидаю сразу в личку.) От вас - цены ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть ПО родительский контроль.
Нужно установить его, попробовать, использовать все функции.
По под Win 7
Объем текста небольшой – максимум страница
1. После этого написать FAQ
2. Так же необходимо проверить сайт на английском на правильность слов, речевых оборотов (сайт ан Английском).
3. Нужно написать продающий текст на английском для этого же сайта
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