FAQ на английском

$100
ПереводыЗакрыт1 заявка227 просмотров
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Есть ПО родительский контроль.

Нужно установить его, попробовать, использовать все функции.

По под Win 7

Объем текста небольшой – максимум страница

1. После этого написать FAQ

2. Так же необходимо проверить сайт на английском на правильность слов, речевых оборотов (сайт ан Английском).

3. Нужно написать продающий текст на английском для этого же сайта

13 лет назад
alexalexalex
Борисов 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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