Нужен ручной перевод текста

ПереводыЗавершен24 заявки499 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен только ручной перевод текста, понятный и правильный.

Форма подачи заказа на перевод- таблица: картинка-на англ- и перевод(который Вам нужно сделать)-смотрите приложенный документ.

Пожалуйста пишите сроки выполнения, а так же стоимость ВСЕГО перевода.

Оплата по выполнению на wmz кошелек исполнителя.

Внимание для недобросовестных- перевод будет проходить проверку!

13 лет назад
4diamonds
Анна 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
AboveXBeyond
37 летШвеция
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$30
4 дня
Все вовремя, без глупых вопросов-хорошие цены. Рекомендую
Анна хороший и надежный заказчик, оплату произвела моментально. Спасибо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • FAQ на английском

    $100

    Есть ПО родительский контроль. Нужно установить его, попробовать, использовать все функции. По под Win 7 Объем текста небольшой – максимум страница 1. После этого написать FAQ 2. Так ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Срочный перевод рус.- англ.

    Ув. фрилансеры, требуется несколько человек для перевода с рус. на англ. Перевода много, раздам по строкам (сметка) Жду предложений по ценам и объему (сколько страниц сделаете за 3 часа - кидаю сразу в личку.) От вас - цены ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен перевод на 2-х языках

    Доброго время суток, нужно перевести один текст на два языка (Итальяснкий, Испанский). Обязательно требование: нужен носитель языка, либо знающий в идеале из перечисленных языков.

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод договора (с английского на русский)

    Уважаемые коллеги, во вложении текст договора который надо перевести на русский язык с сохранением форматирования. Более того, договор сильно типовой и почти все разделы и термины имеют устоявшиеся аналогии на русском языке, это необходимо учитывать. В заявке ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод статей с английского языка

    $120

    Добрый День! Уважаемые Отличники Иностранного Языка! Требуется перевести с Английского языка очередные - 18 статей По ДЕВЯТЬ статей в одни руки! Или все восемьнадцать в две руки! Общая тематика - Комиксы и все что с этим связано! Все статьи ...

    Переводы2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод договора (рус.-англ.)

    Требуется перевод с русского на английский. Юридически грамотно! Срок - 5 дней. желательно - г.Киев и опыт в переводах.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод статьи по медицине с рус. на англ.

    Нужно перевести статью по медицинской тематике с русского на английский язык для размещения в англоязычном журнале.Очень качественно. Желательно носителем английского языка.

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад