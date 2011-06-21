Изготовление иконок

$11
Иконки и Пиксель-артЗавершен6 заявок292 просмотра
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Внимательно читаем ТЗ:

Необходимо изготовить набор иконок для сайта ДаритеЦветы.рф

На гл.стр. уже есть иконки рядом с надписями:

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- Почему выбирают "АЛИРУ"?

Необходимо создать иконки в этом же стиле для названий разделов, которые слева в меню:

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12 лет назад
gsmtarif
Николай 
42 годаИспания
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Habs_ART
Хаблат 
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
70 отзывов
13 лет назад
$11
3 дня
Хаблат сделал все с первого раза, очень старательный. Спрашивал, не стесняясь, все нюансы. Рекомендую его всем в качестве исполнителя. Удачи, Хаблат!
Самый лучший из, всех работавших со мной, заказчиков! Было приятно работать с Николаем! Задание интересное и чётко поставленное. Деньги сразу по факту! P.S. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество - поскольку таких хороших заказчиков мало!
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