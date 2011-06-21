Изготовление иконок

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Необходимо изготовить набор иконок для сайта ДаритеЦветы.рф

На гл.стр. уже есть иконки рядом с надписями:

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- Почему выбирают "АЛИРУ"?

Необходимо создать иконки в этом же стиле для названий разделов, которые слева в меню:

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