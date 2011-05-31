Иконки для сайта, перерисовка со скрина.

$12
Иконки и Пиксель-артЗакрыт13 заявок278 просмотров
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Добрый день, требуется перерисовать иконки, красиво что бы, четко так. — 350 руб и может больше). Иконки прилагаю ниже. icq — 323638.

13 лет назад
mxsurikov
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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