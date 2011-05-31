Иконки для сайта, перерисовка со скрина.

На блоге www.gubarev.org в сайдбаре слева иконка RSS. ее надо перерисовать без изменений, чтобы она была в стиле социальных кнопок в сайдбаре справа. цвет не менять.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, требуется перерисовать иконки, красиво что бы, четко так. — 350 руб и может больше). Иконки прилагаю ниже. icq — 323638.
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