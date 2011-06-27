Необходимо разработать favicon для сайта

Уважаемые фрилансеры! Внимательно читаем ТЗ: Необходимо изготовить набор иконок для сайта ДаритеЦветы.рф На гл.стр. уже есть иконки рядом с надписями: - Мы рекомендуем - Спецпредложения - Дарите Цветы - дарите радость! - Почему выбирают "АЛИРУ"? Необходимо создать иконки в этом же стиле для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать качественный favicon для сайта.
От вас прошу привести примеры разработанных вами favicon, цену за работу и время исполнения.
Прошу присылать ссылки на портфолио ИМЕННО ПО favicon или по иконкам (не на дизайн страниц или верстку)!
- Похожие заказы
- $11Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $5
В приложении набор логотипов - для каждого из них требуется создать качественный (хорошо смотрящийся в маленьком размере) favicon.ico Думаю будет уместно оставить только лупу и в ней R своим цветом. Исполнителю предоставлю исходники. Бюджет 5-10уе (по ...Завершен13 лет назад
- $5
Нужно переделать существующий дизайн (eps) с нашим облаков тегов. Дизайн должен остаться таким же.Иконки и Пиксель-арт3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно нарисовать 6 иконок. По цвету и настроению должны подойти к картинке во вложении. Гамма - холодная: сталь, стекло. 1. Рука с карандашом и линейкой, на бумаге - чертеж 2. Антаблемент с тремя колоннами в ...Иконки и Пиксель-арт3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать уникальные иконки для сайта в качестве примера вложен файл, иконки которые необходимо заменить отмечены, будем рассматривать предложения тех дизайнеров , кто пришлет уже измененную иллюстрацию в качестве подтверждения своих сил (поменять1-2 иконки из ...Иконки и Пиксель-арт6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $12
Добрый день, требуется перерисовать иконки, красиво что бы, четко так. — 350 руб и может больше). Иконки прилагаю ниже. icq — 323638.Иконки и Пиксель-арт13 заявокЗакрыт13 лет назад
На блоге www.gubarev.org в сайдбаре слева иконка RSS. ее надо перерисовать без изменений, чтобы она была в стиле социальных кнопок в сайдбаре справа. цвет не менять.Иконки и Пиксель-арт6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
Необходимо создать иконку в трёх разрешениях. 72х72, 48х48, 36х36 Примерный макет иконки в приложении. Нужно заменить список на несколько чекбоксов, как в todo list, убрать звёздочку, и, естественно, облагородить человечка. Фон должен быть прозрачным. Выходные файлы ...Завершен13 лет назад
Необходимо нарисовать 10 иконок размером 40 на 40 пикселей и 10 иконок размером 26 на 26 пикселей для игрового интерфейса. Иконки должны выглядеть просто и стильно, использовать 2-3 цвета. Заинтересовавшихся, прошу указать ориентировочную стоимость работ. ...Иконки и Пиксель-арт12 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо нарисовать 3 баннера для хостинг компании. Размер 88x31. Формат .gif Выбор будет делаться по портфолио. Спасибо за ваши предложения.Закрыт13 лет назад