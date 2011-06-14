Создать несколько качественных favicon.ico из лого

$5
Иконки и Пиксель-артЗавершен4 заявки202 просмотра
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В приложении набор логотипов - для каждого из них требуется создать качественный (хорошо смотрящийся в маленьком размере) favicon.ico Думаю будет уместно оставить только лупу и в ней R своим цветом.

Исполнителю предоставлю исходники. Бюджет 5-10уе (по договоренности).

13 лет назад
Alek001
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
shemopay
Антон 
37 летЛатвия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва(-1)
13 лет назад
$8
1 день
Антон отлично справился с работой, дополнительно предложил нестандартное решения для улучшения внешнего вида материала...
Как дело начнешь так оно и пойдет. Первый заказчик. Для себя желаю, чтоб все будущие проекты принадлежали таким же заказчикам как этот
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