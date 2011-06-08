Сделать 4-ю кнопку

Иконки и Пиксель-артЗакрыт7 заявок223 просмотра
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На сайте www.alfabelstroy.ru нужно сделать четвертую кнопку ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ , с изображением строющегося дома и крана наверное(возможен другой вариант) и добавить, исходник есть , сжать картинки что бы кнопок получилось вверху четыре , т.е строительство загородных домов , строительство блочных домов , строительство деревянных домов , общестроительные работы

Интересует качество и сроки , за разумные деньги....

13 лет назад
seoshark
Олег 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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