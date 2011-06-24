Анимированная иконка

Нужно сделать 3 кнопки 88х31. Кнопки одинаковые но разные цвета И 3 кнопки 31х31 тоже одинаковые но разными цветами Кнопки для портала о ремонте. В кнопке 88х31 надпись Новосел должна быть В кнопке 31х31 скорее всего буква ...
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Требуется отрисовать в векторе и запихнуть в анимированный гиф иконку в таком стиле: http://www.polno.ru/catalog/hifi/
Получится 2 рисунка: она черно-белая, она же цветная.
Стиль графики на сайте должен совпадать
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