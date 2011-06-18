Нарисовать 6 кнопок

Иконки и Пиксель-артЗавершен4 заявки195 просмотров
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Нужно сделать 3 кнопки 88х31. Кнопки одинаковые но разные цвета

И 3 кнопки 31х31 тоже одинаковые но разными цветами

Кнопки для портала о ремонте.

В кнопке 88х31 надпись Новосел должна быть

В кнопке 31х31 скорее всего буква Н

Формат .gif

12 лет назад
rosbiz
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
PopovS
33 годаЭстония
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Отличная работа. Сделал красивые кнопки и очень быстро. Все правки сразу исправил. Рекомендую всем.
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