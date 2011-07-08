Награды-иконки

Иконки и Пиксель-артЗавершен11 заявок473 просмотра
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Требуется нарисовать 8 иконок 32 на 32 пикселя в формате PNG.

Сложность заключается в том, что каждая иконка должна иметь 6 градаций (если 6 сложно, то хотя бы 3 градации).

Эти иконки - это награды, за достижение пользователем успехов в какой-то конкретной области.

Вот подробно все критерии и градации.

1. За оформление раздач:

- за оформление 10 релизов

- за оформление 50 релизов

- за оформление 100 релизов

- за оформление 300 релизов

- за оформление 500 релизов

- за оформление 1 000 релизов

2. За комментарии:

- за 10 написанных комментариев

- за 50 написанных комментариев

- за 100 написанных комментариев

- за 300 написанных комментариев

- за 500 написанных комментариев

- за 1 000 написанных комментариев

3. За сообщения на форуме:

- за 10 написанных сообщений на форуме

- за 50 написанных сообщений на форуме

- за 100 написанных сообщений на форуме

- за 300 написанных сообщений на форуме

- за 500 написанных сообщений на форуме

- за 1 000 написанных сообщений на форуме

4. За загрузку (раздачу) данных:

- за 100 ГБ загруженной (отданной) информации

- за 500 ГБ загруженной (отданной) информации

- за 1 ТБ загруженной (отданной) информации

- за 5 ТБ загруженной (отданной) информации

- за 10 ТБ загруженной (отданной) информации

- за 20 ТБ загруженной (отданной) информации

5. За спасибо:

- за 100 сказанных Вам спасибо

- за 500 сказанных Вам спасибо

- за 1 000 сказанных Вам спасибо

- за 5 000 сказанных Вам спасибо

- за 10 000 сказанных Вам спасибо

- за 50 000 сказанных Вам спасибо

6. За стаж на сайте:

- за 1 год, проведенный на сайте

- за 2 год, проведенный на сайте

- за 3 год, проведенный на сайте

- за 4 год, проведенный на сайте

- за 5 год, проведенный на сайте

- за 10 год, проведенный на сайте

7. За привлечение пользователей:

- за 10 привлеченных пользователей на сайт

- за 50 привлеченных пользователей на сайт

- за 100 привлеченных пользователей на сайт

- за 500 привлеченных пользователей на сайт

- за 1 000 привлеченных пользователей на сайт

- за 5 000 привлеченных пользователей на сайт

8. За скачивание данных:

- за 100 ГБ скачанной информации

- за 500 ГБ скачанной информации

- за 1 ТБ скачанной информации

- за 5 ТБ скачанной информации

- за 10 ТБ скачанной информации

- за 20 ТБ скачанной информации

Если фантазии хватит, то можно не 8 иконок, каждая в 6 вариантах, а все 48 иконок нарисовать. Соответственно если 6 градаций слишком много, и вы готовы только 3 градации сделать, то получится 24 иконки. Желательно чем выше ступень, тем ярче и красочнее иконка, но это не обязательное условие.

Размещаться эти награды будут в местах указанных на скриншоте

http://s001.radikal.ru/i193/1106/35/2aea3adbec6b.jpg

Критерии примерно такие: хорошо отражает суть, приятно выглядит, чем более высокая степень (градация), тем ярче,интереснее, привлекательнее и желаннее она должна выглядеть. Юмор вполне допустим, если он отражает суть.

Линии наверное чёткие, т.е. без мелких финьтифлюшек, завитушек и т.д., т.к. их просто будет не разглядеть на маленькой иконочке.

12 лет назад
aledain
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
MatArt
Матвей 
29 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$120
10 дней
Иконки были сделаны именно такими ка и хотелось и в сроки значительно короче предполагаемых. Спасибо.
Алексей — замечательный заказчик! Быстро принял и оплатил работу. Поставил четкие требования к иконкам. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! С уважением, Ананьев Матвей.
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