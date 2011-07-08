Награды-иконки

Требуется отрисовать в векторе и запихнуть в анимированный гиф иконку в таком стиле: http://www.polno.ru/catalog/hifi/ Получится 2 рисунка: она черно-белая, она же цветная. Стиль графики на сайте должен совпадать
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нарисовать 8 иконок 32 на 32 пикселя в формате PNG.
Сложность заключается в том, что каждая иконка должна иметь 6 градаций (если 6 сложно, то хотя бы 3 градации).
Эти иконки - это награды, за достижение пользователем успехов в какой-то конкретной области.
Вот подробно все критерии и градации.
1. За оформление раздач:
- за оформление 10 релизов
- за оформление 50 релизов
- за оформление 100 релизов
- за оформление 300 релизов
- за оформление 500 релизов
- за оформление 1 000 релизов
2. За комментарии:
- за 10 написанных комментариев
- за 50 написанных комментариев
- за 100 написанных комментариев
- за 300 написанных комментариев
- за 500 написанных комментариев
- за 1 000 написанных комментариев
3. За сообщения на форуме:
- за 10 написанных сообщений на форуме
- за 50 написанных сообщений на форуме
- за 100 написанных сообщений на форуме
- за 300 написанных сообщений на форуме
- за 500 написанных сообщений на форуме
- за 1 000 написанных сообщений на форуме
4. За загрузку (раздачу) данных:
- за 100 ГБ загруженной (отданной) информации
- за 500 ГБ загруженной (отданной) информации
- за 1 ТБ загруженной (отданной) информации
- за 5 ТБ загруженной (отданной) информации
- за 10 ТБ загруженной (отданной) информации
- за 20 ТБ загруженной (отданной) информации
5. За спасибо:
- за 100 сказанных Вам спасибо
- за 500 сказанных Вам спасибо
- за 1 000 сказанных Вам спасибо
- за 5 000 сказанных Вам спасибо
- за 10 000 сказанных Вам спасибо
- за 50 000 сказанных Вам спасибо
6. За стаж на сайте:
- за 1 год, проведенный на сайте
- за 2 год, проведенный на сайте
- за 3 год, проведенный на сайте
- за 4 год, проведенный на сайте
- за 5 год, проведенный на сайте
- за 10 год, проведенный на сайте
7. За привлечение пользователей:
- за 10 привлеченных пользователей на сайт
- за 50 привлеченных пользователей на сайт
- за 100 привлеченных пользователей на сайт
- за 500 привлеченных пользователей на сайт
- за 1 000 привлеченных пользователей на сайт
- за 5 000 привлеченных пользователей на сайт
8. За скачивание данных:
- за 100 ГБ скачанной информации
- за 500 ГБ скачанной информации
- за 1 ТБ скачанной информации
- за 5 ТБ скачанной информации
- за 10 ТБ скачанной информации
- за 20 ТБ скачанной информации
Если фантазии хватит, то можно не 8 иконок, каждая в 6 вариантах, а все 48 иконок нарисовать. Соответственно если 6 градаций слишком много, и вы готовы только 3 градации сделать, то получится 24 иконки. Желательно чем выше ступень, тем ярче и красочнее иконка, но это не обязательное условие.
Размещаться эти награды будут в местах указанных на скриншоте
http://s001.radikal.ru/i193/1106/35/2aea3adbec6b.jpg
Критерии примерно такие: хорошо отражает суть, приятно выглядит, чем более высокая степень (градация), тем ярче,интереснее, привлекательнее и желаннее она должна выглядеть. Юмор вполне допустим, если он отражает суть.
Линии наверное чёткие, т.е. без мелких финьтифлюшек, завитушек и т.д., т.к. их просто будет не разглядеть на маленькой иконочке.
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