Для Анны Смирновой, красивая иконка и favicon

Иконки и Пиксель-артЗавершен1 заявка134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо нарисовать красивую иконку и favicon

12 лет назад
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
Asmi
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Анна отлично справилась с задачей, работает до достижения идеального результата, настоящий профессионал!
Идеальный заказчик, мечта фрилансера, не дает отдохнуть в выходной - пива попить. Сам не спит и других тормошит;P. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Награды-иконки

    Требуется нарисовать 8 иконок 32 на 32 пикселя в формате PNG. Сложность заключается в том, что каждая иконка должна иметь 6 градаций (если 6 сложно, то хотя бы 3 градации). Эти иконки - это награды, за достижение ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нарисовать 4 иконки в едином стиле для программы

    $30

    Задача: есть программа (скриншот в личку выбранному исполнителю) для которой необходимо аккуратно нарисовать 4 маленьких иконки: - warning (желтый треугольник), - help (знак вопроса, возможно в кругу), - выключено (красный крестик), - включено (зеленая галка). В архивах иконок ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отрисовать 18 иконок для сайта аудиторов

    Необходима отрисовка иконок 18 иконок. "Иконки 3D" Возможно использовать стандартные компонетны и их оптимизировать под задачи. Контакты 612385228, или 219539874 сразу указываейте стоимость работ! и ссылку на портфолио на этом сайте! спасибо

    Иконки и Пиксель-арт9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Анимированная иконка

    $50

    Требуется отрисовать в векторе и запихнуть в анимированный гиф иконку в таком стиле: http://www.polno.ru/catalog/hifi/ Получится 2 рисунка: она черно-белая, она же цветная. Стиль графики на сайте должен совпадать

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нарисовать 6 кнопок

    Нужно сделать 3 кнопки 88х31. Кнопки одинаковые но разные цвета И 3 кнопки 31х31 тоже одинаковые но разными цветами Кнопки для портала о ремонте. В кнопке 88х31 надпись Новосел должна быть В кнопке 31х31 скорее всего буква ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Необходим дизайн визиток

    Для интерфейса прграммы необходимо сейчас и постонно разработка визиток - изображений размером около 200*300, 300*40п икселеЙ, на которых выводится информация о компании под стиль компании например. Визитки интересуют статические и динамические (гиф/флеш). Результат нужно будет ...

    Иконки и Пиксель-арт6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад