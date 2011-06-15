Отрисовать 18 иконок для сайта аудиторов

Требуется нарисовать 8 иконок 32 на 32 пикселя в формате PNG. Сложность заключается в том, что каждая иконка должна иметь 6 градаций (если 6 сложно, то хотя бы 3 градации). Эти иконки - это награды, за достижение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима отрисовка иконок 18 иконок. "Иконки 3D"
Возможно использовать стандартные компонетны и их оптимизировать под задачи.
Контакты 612385228, или 219539874
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спасибо
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