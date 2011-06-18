Несколько картинок для игры

Требуется нарисовать 8 иконок 32 на 32 пикселя в формате PNG. Сложность заключается в том, что каждая иконка должна иметь 6 градаций (если 6 сложно, то хотя бы 3 градации). Эти иконки - это награды, за достижение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для простой игры на телефоне требуется графика.
Требуется нарисовать несколько (3-5) комплектов картинок, в каждый комплект должно входить:
- поле для игры (некое деревянное или иное поле с границами). Размер 720x480px
- 5 различных шариков, размером 32px каждый. Все шарики должны быть хорошо заметны на поле.
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Теперь более подробно по каждому из шариков:
1. Шарик игрока (шарик, которым будет играть игрок), должен быть ярким и легко заметным на поле. Какие либо картинки и украшательства не обязательны, все на ваше усмотрение.
2. Шарик "цель". Шарик за которым будет "охотиться" игрок. На шарике в дальнейшем будет указано некое двузначное число. В работе просьба показать как будет выглядеть число на шарике, оно должно быть хорошо заметно и легко читаемо.
3. Шарик "бомба". Шарик, который при косании с шариком игрока "взрывается". Должен выглять интуитивно понятно: "НЕ ТРОГАЙ! УБЬЕТ". Возможно варианты с "черепком", в виде бомбы и т.д.
4. Шарик "яд" / "вирус". Шарик, который не столько опасен игроку,но доставляет кучу неприятностей, оформить можно как "яд", "вирус", "болезнь" или что-то аналогичное.
5. Шарик "антидот". Шарик лечащий шарик игрока от последствий касания предыдущего шарика. Должен быть интуитивно понятен что это лекарство. Можно оформить как пилюлю, таблетку, красный крест, сердечко и т.д.
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Все оформления шариков на ваше усмотрение, но они должны соответствовать заданию.
Все шарики должны быть непосредственно шариками. Шарики №4 и №5 можно сделать в виде полупрозрачной сферы, внутри которой находится "вирус" или "антидот".
Итоговую работу нужно будет представить в виде одного или нескольких файлов PSD, т.к. возможно мы будет производить с ними некоторые действия.
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По поводу нескольких вариантов коллекции.
Нужно несколько вариантов картинок, для того чтобы у нас был выбор и возможность смены "скинов".
Как минимум желательны два стиля: строгий и мультяшный (рисованный, желательно в стиле Cartoon)
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