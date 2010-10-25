Требуется рерайтер

$650
КопирайтингЗакрытнет заявок100 просмотров
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Требуется сотрудник на постоянную работу в офисе.

Основная задача - рерайт готовых текстов, подбор (написание) новостей, подбор видео.

Заявки принимаются по почте - [email protected],

Телефон для связи - (495) 646-01-31

Контактное лицо - Денис

13 лет назад
brisks
56 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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