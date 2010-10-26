Нужен постоянный копирайтер

КопирайтингЗакрыт12 заявок436 просмотров
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Нужен постоянный копирайтер. Статьи женской тематики, только позитивного характера. Задания будут несложными, без дополнтельной оптимизации, поэтому стоимость за одну статью размером от 1500 знаков до 2000 знаков будет фиксирована не более 30р. Нужны копирайтерские тексты.

13 лет назад
LenaWeb
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
belcanzor
Татьяна 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$1
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