Нужен постоянный копирайтер

Нахожусь в поиске талантливых писателей, а именно необходимы: 3 копирайтера 2 рерайтера. Требуются исполнители для долгосрочного сотрудничества. С исполнителями после которых требуется корректор я работать не буду. В проекте прошу сразу указывать Вашу специализацию и цену за 1000 знаков ...