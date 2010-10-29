Нужны писатели на сайт новостей, заметок

Требуется маркетолог для продвижения интернет-проектов (интернет-магазины, социальные сети). Работа в офисе компании. Требования: - хорошее знание рынка интернет-рекламы; - грамотная устная и письменная речь; - уверенное знание английского языка; - опыт работы в рекламе, ...
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Тематики разные
Авто
Недвижимость
Мода
На каждую тематику нужен отдельный человек.
Жду предложений в приват.
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