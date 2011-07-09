На постоянную работу администратор сайта

$250
КопирайтингЗакрыт22 заявки568 просмотров
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Нужен контент менеджер для нескольких проектов.

Требования к соискателю:

- Умение работать с компьютером, знание офисных программ;

- Быстрая обучаемость;

- Наличие логики и быстрого мышления;

- Усидчивость;

- Твердое отлично по русскому языку, очень приветствуется знание английского;

- Умение редактирования и написания текстов, рерайтинг и копирайтинг;

- Пунктуальность;

Обязанности:

- Поиск информации в интернете;

- Работа с текстами, редактирование, копирайт, рерайт;

- Ведение рассылки через Mail.ru , Subscribe.Ru

- Пресс-релизы.

- Администрирование сайтов;

- Соц.сети.

12 лет назад
Sirius8
Олег 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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