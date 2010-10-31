Требуется рерайтер с навыками контент-менеджера

Добрый день.

Требуется рерайтер для наполнения сайта.

Необходим поиск нужной информации (тематика финансы, авто - не новости, скорее каталог), ее рерайт и публикация на сайте. То есть источник рерайта не предоставляю, ищите сами. На выходе после рерайта должен получится уникальный, читабельный, хороший естественный текст.

Информацию нужно заполнять в базу данных сайта через админку (админка простая).

Объем рерайта для одной записи – 1500 знаков без пробелов. + также необходимо заполнить 3-4 реквизита (название, адрес, телефон). Стоимость заполнения 1 записи в БД вместе с рерайтом - 1 WMZ. В день необходимо около 10 записей.

Общее количество записей не знаю, пока не заполним всю базу данных нужной информацией.

Требования к соискателям:

- большой опыт рерайтинга;

- положительные отзывы, какие-либо рекомендации, портфолио приветствуется.

Неуверенных в себе и без опыта работы, просьба, не беспокоить.

Жду предложений.