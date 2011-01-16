Newsmaker на новостной сайт

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Удаленная работа на основе индивидуального плана.

Подробности об оплате при собеседовании

Условия:

Наличие безлимитного скоростного интернета

Умение чётко формулировать мысли (при обработке текста это необходимо)

Владение русским языком и всеми его приёмами в совершенстве

Возраст и пол не имеют особого значения

Наличие Skype/icq ОБЯЗАТЕЛЬНО! (Указать номер в заявке!!! а так же e-mail - все данные скрыты и доступны только нам!)

Мы оплачиваем вашу связь, если этого будет требовать работа.

Важно:

• знание информационного поля, умение самостоятельно находить, анализировать и компилировать информацию, определять наиболее значимые новости

• умение излагать экономическую информацию простым, доступным языком

• базовые навыки публикации текстов в интернете

• стабильный доступ в интернет

Обязательно отмечайтесь в данной вакансии соискателем и указывайте свои контакты E-MAIL ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! На вашу почту в течение нескольких часов придёт вся информация.

http://newsera.ru/

13 лет назад
protasevich
Вероника 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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