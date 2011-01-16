Newsmaker на новостной сайт

Требуется рерайтер, на первых порах необходимо будет ежедневно писать 2-3 новости по 600-1000 знаков. Тематика кино. Для начала даю неоплачиваемое тестовое задание. Работа на постоянной основе. Оплата 25 рублей за 1000 знаков раз в 2 недели.
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Внимание СОИСКАТЕЛИ! Мы НЕ заказчики, а Работодатели!!!
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Категории, в которые мы пишем - Политика | Мир | Экономика | Общество | Происшествия | Спорт | Авто | Наука и техника | Культура | Светская жизнь | Любовь и Отношения |
Удаленная работа на основе индивидуального плана.
Подробности об оплате при собеседовании
Условия:
Наличие безлимитного скоростного интернета
Умение чётко формулировать мысли (при обработке текста это необходимо)
Владение русским языком и всеми его приёмами в совершенстве
Возраст и пол не имеют особого значения
Наличие Skype/icq ОБЯЗАТЕЛЬНО! (Указать номер в заявке!!! а так же e-mail - все данные скрыты и доступны только нам!)
Мы оплачиваем вашу связь, если этого будет требовать работа.
Важно:
• знание информационного поля, умение самостоятельно находить, анализировать и компилировать информацию, определять наиболее значимые новости
• умение излагать экономическую информацию простым, доступным языком
• базовые навыки публикации текстов в интернете
• стабильный доступ в интернет
Обязательно отмечайтесь в данной вакансии соискателем и указывайте свои контакты E-MAIL ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! На вашу почту в течение нескольких часов придёт вся информация.
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