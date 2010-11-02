Требуется автор статей на постоянную работу

Требуется рерайтер, на первых порах необходимо будет ежедневно писать 2-3 новости по 600-1000 знаков. Тематика кино. Для начала даю неоплачиваемое тестовое задание. Работа на постоянной основе. Оплата 25 рублей за 1000 знаков раз в 2 недели.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Схема работы. Вы получаете аккаунт в системе Мегаплан, через которую контент-менеджер отправляет задания (с подробным описанием и сроками исполнения)
Типы статей
1. Написание качественных информационных статей для пяти сайтов (объем статей - от 2000 символов). Тематики: ремонт, строительство, дом (системы снабжения), коммерческая недвижимость, сайтостроительство (SEO). В начале каждого месяца копирайтер получает список статей для каждого сайта (15-40 статей). Срок исполнения - до конца текущего месяца. Статьи пишутся на основе ключевых слов (SEO-копирайтинг).
2. Написание небольших статей (обзоров, пресс-релизов) (1000 символов). Заказы поставляются ежедневно (3-15 статей), сроки - обед следующего дня.
3. Написание статей для биржи Miralinks (от 2000 символов) с расстановкой ссылок. Дается список ключевых слов (уже оформленных в ссылки), разбитых на статьи. На их основе пишутся статьи. Сроки - 5 дней на 1 проект.
Требования:
- грамотный русский язык
- интересная подача материала
- навыки SEO-копирайтинга
- знание основ html
Зарплата: в конце каждого месяца
7000 WMR
Не надо оставлять заявки и указывать, сколько вы берете за 1000 символов! Интересуют только заявки от тех, кто готов взяться КОНКРЕТНО за эту работу!
Пример задания приложен к вакансии.
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