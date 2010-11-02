Требуется автор статей на постоянную работу

КопирайтингЗакрыт7 заявок465 просмотров
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Схема работы. Вы получаете аккаунт в системе Мегаплан, через которую контент-менеджер отправляет задания (с подробным описанием и сроками исполнения)

Типы статей

1. Написание качественных информационных статей для пяти сайтов (объем статей - от 2000 символов). Тематики: ремонт, строительство, дом (системы снабжения), коммерческая недвижимость, сайтостроительство (SEO). В начале каждого месяца копирайтер получает список статей для каждого сайта (15-40 статей). Срок исполнения - до конца текущего месяца. Статьи пишутся на основе ключевых слов (SEO-копирайтинг).

2. Написание небольших статей (обзоров, пресс-релизов) (1000 символов). Заказы поставляются ежедневно (3-15 статей), сроки - обед следующего дня.

3. Написание статей для биржи Miralinks (от 2000 символов) с расстановкой ссылок. Дается список ключевых слов (уже оформленных в ссылки), разбитых на статьи. На их основе пишутся статьи. Сроки - 5 дней на 1 проект.

Требования:

- грамотный русский язык

- интересная подача материала

- навыки SEO-копирайтинга

- знание основ html

Зарплата: в конце каждого месяца

7000 WMR

Не надо оставлять заявки и указывать, сколько вы берете за 1000 символов! Интересуют только заявки от тех, кто готов взяться КОНКРЕТНО за эту работу!

Пример задания приложен к вакансии.

13 лет назад
disdain
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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