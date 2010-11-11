Для удаленной работы требуются копирайтеры и рерайтеры.

Необходим легко читаемый, но серьезный информационный стиль изложения.

Важно умение выбирать конкретную, достаточно узкую тему для статьи по указанным ключевикам. Не менее важна логичность повествования, отсутствие грамматических и стилистических ошибок, а также умение преподнести мысль четко и довести до завершения при соблюдении указанного объема текста.

Приветствуется умение писать быстро, много и качественно, а также гармонично вписывать в текст ключевики, не соответствующие теме статьи.

Оплата 1 wmz / 1000 символов без пробелов копирайт, 0.5 wmz / 1000 символов без пробелов рерайт. Периодически появляются более дорогие заказы (но и более ответственные) – по 1.5 wmz – копирайт и 1 wmz – рерайт за 1000 символов без пробелов соответственно. Если покажете себя с хорошей стороны, то будете получать заказы вплоть до 2 wmz / 1000 символов без пробелов.

Пишите на почту janepochta(гав!) gmail.com

Вы получите тестовое задание, если оно будет сделано подобающе, то вы получите за него оплату и будете приняты. Это не конкурс, просто тестовое задание нужно для того, чтобы мы убедились в ваших способностях. Кроме того, задание оплачивается. Все хорошие авторы будут приняты без исключения.

P.S. Из-за нехватки времени на сайте появляюсь редко, поэтому, чтобы ускорить процесс, пожалуйста пишите сразу на указанную почту, а не на сайт. Спасибо!