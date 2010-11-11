Внимание СОИСКАТЕЛИ! Мы НЕ заказчики, а Работодатели!!! Если вы выполняете разовые заказы, можете закрыть эту страницу. Категории, в которые мы пишем - Политика | Мир | Экономика | Общество | Происшествия | Спорт | Авто | ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для удаленной работы требуются копирайтеры и рерайтеры.
Необходим легко читаемый, но серьезный информационный стиль изложения.
Важно умение выбирать конкретную, достаточно узкую тему для статьи по указанным ключевикам. Не менее важна логичность повествования, отсутствие грамматических и стилистических ошибок, а также умение преподнести мысль четко и довести до завершения при соблюдении указанного объема текста.
Приветствуется умение писать быстро, много и качественно, а также гармонично вписывать в текст ключевики, не соответствующие теме статьи.
Оплата 1 wmz / 1000 символов без пробелов копирайт, 0.5 wmz / 1000 символов без пробелов рерайт. Периодически появляются более дорогие заказы (но и более ответственные) – по 1.5 wmz – копирайт и 1 wmz – рерайт за 1000 символов без пробелов соответственно. Если покажете себя с хорошей стороны, то будете получать заказы вплоть до 2 wmz / 1000 символов без пробелов.
Пишите на почту janepochta(гав!) gmail.com
Вы получите тестовое задание, если оно будет сделано подобающе, то вы получите за него оплату и будете приняты. Это не конкурс, просто тестовое задание нужно для того, чтобы мы убедились в ваших способностях. Кроме того, задание оплачивается. Все хорошие авторы будут приняты без исключения.
P.S. Из-за нехватки времени на сайте появляюсь редко, поэтому, чтобы ускорить процесс, пожалуйста пишите сразу на указанную почту, а не на сайт. Спасибо!
- Похожие заказы
- Копирайтинг83 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $350
Проект daraba.ru Нам нужен человек, который бы писал интересные статьи по тематике сайта. Нужно добавлять по 1-2 статьи в день. Копирайт или очень хороший рерайт. Предложения пишите в теме или в личку.Завершен13 лет назад
- $200
Приветствую всех пользователей биржи Веблансер! Для сайта http://autotuni.ru требуется ньюсмейкер для добавления уникальных статей на сайт. Пример добавления статьи: http://autotuni.ru/tehniceskii-tiuning/338-chem-zakis-azota-yavlyaetsya-i-chto-ona-daet-dvigatelyu.html CMS DataLife Engine. Что именно требуется: 1. Добавлять статьи с уникальным текстом по тематике "Тюнинг автомобилей". 2. Количество символов в каждой ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется грамотный копирайтер, который регулярно находится онлайн и относится к своей работе максимально серьезно. Работы немного, но на регулярной основе, то есть сотрудничество долгосрочное. Нужно будет время от времени писать короткие обзоры на различную тематику ...Завершен13 лет назад
Схема работы. Вы получаете аккаунт в системе Мегаплан, через которую контент-менеджер отправляет задания (с подробным описанием и сроками исполнения) Типы статей 1. Написание качественных информационных статей для пяти сайтов (объем статей - от 2000 символов). Тематики: ремонт, ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
Приглашаем авторов для долгосрочного удаленного сотрудничества (рерайт, копирайт). Объемы большие, работа есть постоянно. В данный момент интересует рерайт (по цене от 0,5 до 0,8$/1000 симв. без пробелов) и копирайтинг (или рерайт из нескольких источников с ...Завершен13 лет назад
Добрый день. Компания FPM приглашает к сотрудничеству копирайтеров, SEO-копирайтеров и рерайтеров различных тематик c опытом работы. Предпочтение отдадим специалистам, постоянно находящимся в сети (не только электронная почта, но и ICQ или Skype). Предоставление подробной информации о себе (опыт, ...Копирайтинг48 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется копирайтер в классическом понимании этого слова. Т.е. минимальное количество текста - максимум понятной и привлекательной информации. Оплата достойная и договорная. Сумма фиксирована и подлежит обсуждению :) - всё зависит от опыта и качества портфолио. Полотна ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен на постоянную основу, удаленный журналист на СМИ портал, желательно знакомый с движком joomla. Объем работы: 20 разделов, по 2 новости в раздел ежедневно + фотография. Аська для связи: 474один254 Оплата до 500 у.е. ежемесячно.Копирайтинг14 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Требуется рерайтер для наполнения сайта. Необходим поиск нужной информации (тематика финансы, авто - не новости, скорее каталог), ее рерайт и публикация на сайте. То есть источник рерайта не предоставляю, ищите сами. На выходе после рерайта ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад