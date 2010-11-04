Нужен ньюсмейкер для добавления статей на сайт

Требуется рерайтер, на первых порах необходимо будет ежедневно писать 2-3 новости по 600-1000 знаков. Тематика кино. Для начала даю неоплачиваемое тестовое задание. Работа на постоянной основе. Оплата 25 рублей за 1000 знаков раз в 2 недели.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую всех пользователей биржи Веблансер!
Для сайта http://autotuni.ru требуется ньюсмейкер для добавления уникальных статей на сайт.
Пример добавления статьи: http://autotuni.ru/tehniceskii-tiuning/338-chem-zakis-azota-yavlyaetsya-i-chto-ona-daet-dvigatelyu.html
CMS DataLife Engine.
Что именно требуется:
1. Добавлять статьи с уникальным текстом по тематике "Тюнинг автомобилей".
2. Количество символов в каждой статье должно быть не менее 1500 без учета пробелов.
3. Обязательно подбирать и добавлять мини фотографию, подходящую под тему статьи.
4. Загружать фотографии к статье, если таковые имеют место, на сайт через загрузчик и размещать их в этой отдельной новости по определенному простейшему принципу.
5. Ежедневно необходимо размещать 2 новости.
6. Получать за это деньги раз в две недели по пятницам.
Требования к ньюсмейкеру:
1. Ответственный и серьезный подход к работе.
2. Возраст от 27 лет.
3. Предпочтение отдается исполнителям, каким то образом (образование, хобби, работа) связанным с автомобильной тематикой.
Это постоянная работа. "Забивальщиков", "наркоманов", "алкоголиков", "тунеядцев" и людей, нуждающихся в разовой работе - просьба не беспокоить.
В перспективе возможно повышение заработной платы. Зависит от профессионализма, интересности и полезности статей.
С уважением.
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