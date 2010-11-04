Нужен ньюсмейкер для добавления статей на сайт

Приветствую всех пользователей биржи Веблансер!

Для сайта http://autotuni.ru требуется ньюсмейкер для добавления уникальных статей на сайт.

Пример добавления статьи: http://autotuni.ru/tehniceskii-tiuning/338-chem-zakis-azota-yavlyaetsya-i-chto-ona-daet-dvigatelyu.html

CMS DataLife Engine.

Что именно требуется:

1. Добавлять статьи с уникальным текстом по тематике "Тюнинг автомобилей".

2. Количество символов в каждой статье должно быть не менее 1500 без учета пробелов.

3. Обязательно подбирать и добавлять мини фотографию, подходящую под тему статьи.

4. Загружать фотографии к статье, если таковые имеют место, на сайт через загрузчик и размещать их в этой отдельной новости по определенному простейшему принципу.

5. Ежедневно необходимо размещать 2 новости.

6. Получать за это деньги раз в две недели по пятницам.

Требования к ньюсмейкеру:

1. Ответственный и серьезный подход к работе.

2. Возраст от 27 лет.

3. Предпочтение отдается исполнителям, каким то образом (образование, хобби, работа) связанным с автомобильной тематикой.

Это постоянная работа. "Забивальщиков", "наркоманов", "алкоголиков", "тунеядцев" и людей, нуждающихся в разовой работе - просьба не беспокоить.

В перспективе возможно повышение заработной платы. Зависит от профессионализма, интересности и полезности статей.

С уважением.