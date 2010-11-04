Ньюсмэйкер на сайт спортивной тематики

$350
КопирайтингЗавершен24 заявки527 просмотров
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Проект daraba.ru

Нам нужен человек, который бы писал интересные статьи по тематике сайта. Нужно добавлять по 1-2 статьи в день. Копирайт или очень хороший рерайт.

Предложения пишите в теме или в личку.

13 лет назад
sex-mashine
Сергей 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранные исполнители
lana_lina
Елена 
43 годаМолдова
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$9
Елена отлично проявила себя в тестовом задании. Я думаю, что дальнейшее сотрудничество будет приятным и полезным.
Приятно было сделать работу для Сергея. Очень ответственный заказчик, пунктуальный и порядочный. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Всем рекомендую!
KsuBor
Оксана 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$300
Ксения замечательно справилась с тестовым заданием, сейчас сотрудничество продолжается в очень положительном ключе. Рекомендую как грамотного, ответственного и порядочного исполнителя.
Сергей отличный заказчик - внимательный, пунктуальный, вежливый. Четко объясняет задачи. С ним очень приятно сотрудничать. Работая с Сергеем, вы не будете знать проблем с поступлением оплаты на счет. От меня большой плюс. Рекомендую всем фрилансерам
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