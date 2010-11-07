Нужны копирайтеры и творческие люди

Для постоянного сотрудничества нужны:

1. Копирайтеры (написание seo-статей для праздничного портала от 3 статей в день, темы – праздники, все для праздников, проведение праздников, организация праздников и т.д)

2. Творческие люди (для написания поздравлений для любого повода, сценариев праздников, статей на темы – что подарить, как лучше дарить, подарки и т.д.)

От Вас цены, сроки, примеры работ и сколько материалов в день сможете предоставлять?

Интересует только постоянное сотрудничество. Работа достаточно объемная, цена будет иметь большое значение, так как заказы будут оптовые