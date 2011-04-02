Пресс-секретарь / PR менеджер в IT компанию

Внимание СОИСКАТЕЛИ! Мы НЕ заказчики, а Работодатели!!! Если вы выполняете разовые заказы, можете закрыть эту страницу. Категории, в которые мы пишем - Политика | Мир | Экономика | Общество | Происшествия | Спорт | Авто | ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
Работа с Интернет СМИ, в частности:
* подготовка и размещение материалов на сайте компании, в блогах, на форумах, новостных порталах;
* поддержание контактов с блогерами, журналистами, авторами;
* Разработка и проведение PR акций;
* Мониторинг прессы + репортинг;
Требования:
* Хороший уровень знаний в сфере электронной коммерции, платежных технологий, Интернет.
* Образование в сфере журналистики, копирайтинга.
* Навыки подготовки и редактирования статей, пресс-релизов, новостей, информационных сообщений.
* Высокий уровень владения русским языком.
* Широта взглядов, ориентация на результат и качество.
* Наличие оперативной связи в любое время суток.
* Желательно наличие популярного блога или информационного сайта.
Работа удаленная, направленная на полное информационное сопровождение нашей компании в сети.
В предложениях указывайте опыт работы, примеры своих работ, желаемый оклад в месяц.
Сайт нашей компании https://z-payment.ru
Для увеличения шансов рекомендуется предложить план продвижения услуг компании в сети.
Объем работы: 7-8 часов в неделю.
- Похожие заказы
- Копирайтинг83 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Для удаленной работы требуются копирайтеры и рерайтеры. Необходим легко читаемый, но серьезный информационный стиль изложения. Важно умение выбирать конкретную, достаточно узкую тему для статьи по указанным ключевикам. Не менее важна логичность повествования, отсутствие грамматических и ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Добрый день! Начинающей текстовой студии нужен человек, который будет работать с авторами (рассылать заказы от менеджера и принимать тексты). Будет требоваться поверхностное прочтение статей (забраковать/утвердить, проверить на плагиат). Условия предлагаю демократичные и человечные, с адекватным отношением к ...Копирайтинг79 заявокЗакрыт13 лет назад
- $350
Проект daraba.ru Нам нужен человек, который бы писал интересные статьи по тематике сайта. Нужно добавлять по 1-2 статьи в день. Копирайт или очень хороший рерайт. Предложения пишите в теме или в личку.Завершен13 лет назад
- $200
Приветствую всех пользователей биржи Веблансер! Для сайта http://autotuni.ru требуется ньюсмейкер для добавления уникальных статей на сайт. Пример добавления статьи: http://autotuni.ru/tehniceskii-tiuning/338-chem-zakis-azota-yavlyaetsya-i-chto-ona-daet-dvigatelyu.html CMS DataLife Engine. Что именно требуется: 1. Добавлять статьи с уникальным текстом по тематике "Тюнинг автомобилей". 2. Количество символов в каждой ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется грамотный копирайтер, который регулярно находится онлайн и относится к своей работе максимально серьезно. Работы немного, но на регулярной основе, то есть сотрудничество долгосрочное. Нужно будет время от времени писать короткие обзоры на различную тематику ...Завершен13 лет назад
Схема работы. Вы получаете аккаунт в системе Мегаплан, через которую контент-менеджер отправляет задания (с подробным описанием и сроками исполнения) Типы статей 1. Написание качественных информационных статей для пяти сайтов (объем статей - от 2000 символов). Тематики: ремонт, ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
Приглашаем авторов для долгосрочного удаленного сотрудничества (рерайт, копирайт). Объемы большие, работа есть постоянно. В данный момент интересует рерайт (по цене от 0,5 до 0,8$/1000 симв. без пробелов) и копирайтинг (или рерайт из нескольких источников с ...Завершен13 лет назад
Добрый день. Компания FPM приглашает к сотрудничеству копирайтеров, SEO-копирайтеров и рерайтеров различных тематик c опытом работы. Предпочтение отдадим специалистам, постоянно находящимся в сети (не только электронная почта, но и ICQ или Skype). Предоставление подробной информации о себе (опыт, ...Копирайтинг48 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется копирайтер в классическом понимании этого слова. Т.е. минимальное количество текста - максимум понятной и привлекательной информации. Оплата достойная и договорная. Сумма фиксирована и подлежит обсуждению :) - всё зависит от опыта и качества портфолио. Полотна ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт13 лет назад