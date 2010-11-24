Обязанности: Работа с Интернет СМИ, в частности: * подготовка и размещение материалов на сайте компании, в блогах, на форумах, новостных порталах; * поддержание контактов с блогерами, журналистами, авторами; ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен один копирайтер на ресурс.
Требования:
- житель Украины (предпочтительно, но не обязательно);
- наличие мобильного телефона или Skype;
- умение качественно и быстро писать уникальные тексты по указанным ключевым словам при этом раскрывая главную тему (темы) задания;
- наличие "технического" мышления.
В свою очередь мы обеспечим вас:
- своевременной оплатой вашего труда;
- технической консультацией в вопросах, которые вам непонятны:
- свободным графиком выполнения работ (но без фанатизма конечно).
Работы будет много - за месяц точно не уложитесь. Работа по одной тематике. Предполагается длительное сотрудничество.
Т.к. нужен один человек, то для его выбора вам предлагается написание тестового задания. Тестовое задание оплачивается только "победителю" после небольшой доработки. Все выполненные, но не подошедшие нам тестовые задания нами использоваться не будут и могут быть использованы вами в ваших собственных целях.
Тестовое задание:
- уникальный текст размером примерно на полторы символов с пробелами;
- название: "Цифровые кинопроекторы"
- тема: обзорная страница сайта с разделом цифровых кинопроекторов.
- ключевые слова: 3d кинотеатр, кинопроекторы, digital cinema, цифровые кинотеатры, цифровые кинопроекторы, проектор christie, barco проектор;
-примечание: ключевые слова использовать 1-2 раза во всем тексте.
Порядок выполнения задания:
- делаете здесь предложение;
- пишете задание, в конце текста пишете свой ник на weblancer и цену за 1000 знаков с пробелами;
- загружаете файл на любой файлообменник и даете мне ссылку в личку.
- если вы нам подходите, мы связываемся с вами в течение 3-х рабочих дней и обсуждаем все детали.
Важные детали:
Тестовые задания принимаются в течение 3-х дней с момента окончания приема заявок по вакансии. Здесь же будет оглашен выбранный нами сотрудник.
Нам не интересны ваши рекомендации и рейтинги, все за вас скажет тестовое задание и цена, которую вы предложите.
В личку пишите только по делу, т.е. ссылка на тестовое задание, вопрос по тестовому заданию.
В ICQ не пишите ничего, т.к. я буду вас игнорировать. К тому же это будет вас характеризовать как недисциплинированных исполнителей, какие нам ненужны.
Удачи!
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