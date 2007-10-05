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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
Молодец, как и обещал. За 5 минут управился!
Ответный отзыв
Проблем с оплатой небыло. Рекомендую к сотрудничеству.
$20
10 баллов
16 лет назад
Без сучка и задоринки :))
Ответный отзыв
Работой доволен. Оплату получил.
$20
10 баллов
16 лет назад
Быстро и оперативно. И это радует! Рекомендую!
Ответный отзыв
Было приятно работать с заказчиком из-за вовремя предоставляемых данных. Быстро и корректно ставит задачи. Очень рекомендую.