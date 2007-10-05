TuZ

Роман TuZ

 
46 летУкраина/Ивано-Франковск
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы заказчиков
vit_msk
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
21 отзыв
$10
10 баллов
15 лет назад
Модернизация проекта
Молодец, как и обещал. За 5 минут управился!
Проблем с оплатой небыло. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Hardevil
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Небольшая доработка сайта на джумле
Без сучка и задоринки :))
Работой доволен. Оплату получил.
Ответный отзыв
nordmann
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Необходимо убрать авторизацию Joomla /Virtuemart
Быстро и оперативно. И это радует! Рекомендую!
Было приятно работать с заказчиком из-за вовремя предоставляемых данных. Быстро и корректно ставит задачи. Очень рекомендую.
Ответный отзыв