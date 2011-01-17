Написание серии статей

Нужен исполнитель для написания серии статей (около 10-13).

Исполнитель нужен один, и поэтому будет выбран лучший. Для определения лучшего предлагаем вам написать тестовую статью. Тестовая статья (после небольшой переделки) будет оплачена только победителю, написавшему качественную статью.

Предпочтение исполнителям из Украины (только из-за наличия множества методов оплаты выполненной работы).

Задание на тестовую статью:

Статья должна быть уникальной, в инете полно бесплатных программ для проверки уникальности.

Тема: "Особенности ремонта ноутбуков Acer". Раскрыть в статье особенности (сложности) ремонта основных узлов ноутбуков этой марки. Писать в нейтральном стиле, т.е. просто констатировать факты.

Размер: 1000 символов с пробелами (максимум 1500).

Примечание: в тестовом задании мы будем прежде всего рассматривать ваш стиль написания, а потом уже техническую грамотность.

Примечание2: В конце статьи укажите свой ник на этом сервисе и вашу цену за 1000 знаков с пробелами.

Если есть вопросы относительно тестовой статьи: пишите в приватные сообщения, в аську и другие мессенджеры просьба не беспокоить.

Тестовую статью заливаете на любой файлообменник и даете ссылку в приватные сообщения.

Удачи!