Написание серии статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки512 просмотров

Нужен исполнитель для написания серии статей (около 10-13).

Исполнитель нужен один, и поэтому будет выбран лучший. Для определения лучшего предлагаем вам написать тестовую статью. Тестовая статья (после небольшой переделки) будет оплачена только победителю, написавшему качественную статью.

Предпочтение исполнителям из Украины (только из-за наличия множества методов оплаты выполненной работы).

Задание на тестовую статью:

Статья должна быть уникальной, в инете полно бесплатных программ для проверки уникальности.

Тема: "Особенности ремонта ноутбуков Acer". Раскрыть в статье особенности (сложности) ремонта основных узлов ноутбуков этой марки. Писать в нейтральном стиле, т.е. просто констатировать факты.

Размер: 1000 символов с пробелами (максимум 1500).

Примечание: в тестовом задании мы будем прежде всего рассматривать ваш стиль написания, а потом уже техническую грамотность.

Примечание2: В конце статьи укажите свой ник на этом сервисе и вашу цену за 1000 знаков с пробелами.

Если есть вопросы относительно тестовой статьи: пишите в приватные сообщения, в аську и другие мессенджеры просьба не беспокоить.

Тестовую статью заливаете на любой файлообменник и даете ссылку в приватные сообщения.

Удачи!

Написание статей
14 лет назад
TuZ
47 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

Prjanik
45 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$2
7 дней
Отличный технический писатель! Пишет по теме, а не "льет воду". Быстр и аккуратен. Рекомендую как отличного технического писателя.
)
naamaarlorder
Татьяна 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$25
3 дня
Замечательный исполнитель. Рекомендую как специалиста разбирающегося в своем деле.
Все замечательно. Выполнила работу - получила полную и своевременную оплату. Спасибо большое!

Заявки фрилансеров

Prjanik
45 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
naamaarlorder
Татьяна 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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