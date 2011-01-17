Необходимо написать захватывающе интересную статью для главной страницы сайта! Тема "Как правильно целоваться" сайт с платной методикой, поэтому нужна отличная реклама! Чтобы зацепить пользователя, ну и конечно поискового робота (необходимые ключ.слова будут) ...
Написание серии статей
Нужен исполнитель для написания серии статей (около 10-13).
Исполнитель нужен один, и поэтому будет выбран лучший. Для определения лучшего предлагаем вам написать тестовую статью. Тестовая статья (после небольшой переделки) будет оплачена только победителю, написавшему качественную статью.
Предпочтение исполнителям из Украины (только из-за наличия множества методов оплаты выполненной работы).
Задание на тестовую статью:
Статья должна быть уникальной, в инете полно бесплатных программ для проверки уникальности.
Тема: "Особенности ремонта ноутбуков Acer". Раскрыть в статье особенности (сложности) ремонта основных узлов ноутбуков этой марки. Писать в нейтральном стиле, т.е. просто констатировать факты.
Размер: 1000 символов с пробелами (максимум 1500).
Примечание: в тестовом задании мы будем прежде всего рассматривать ваш стиль написания, а потом уже техническую грамотность.
Примечание2: В конце статьи укажите свой ник на этом сервисе и вашу цену за 1000 знаков с пробелами.
Если есть вопросы относительно тестовой статьи: пишите в приватные сообщения, в аську и другие мессенджеры просьба не беспокоить.
Тестовую статью заливаете на любой файлообменник и даете ссылку в приватные сообщения.
Удачи!
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