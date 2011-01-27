Текст для строительной компании

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Завершен43 заявки479 просмотров

Нужен текст на сайт строительной компании. За основу будут даны ссылки на старые сайты и описание о компании и спектре услуг.

14 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

udachno
Natalia 
51 год
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
$85
1 день
Тексты содержательны по смыслу. Мне все понравилось.
Присоединяюсь к предыдущим исполнителям. С Александром приятно работать, все четко, понятно и оплата без задержек.

Заявки фрилансеров

udachno
Natalia 
51 год
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов
14 лет назад

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