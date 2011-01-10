Копирайтинг для сайта по продаже лицензионного ПО

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Закрыт26 заявок373 просмотра

Фирма занимается продажей лицензионного ПО в Санкт-Петербурге http://itprogress.ru/

Тексты на сайте чрезвычайно убоги, плохо оптимизированы и вообще не приспособлены для продаж.

Задача - постепенное "переписывание" контента на сайте.

Первое задание - написать контент на страничку об Microsoft Office 2007 (http://itprogress.ru/products_Microsoft_Office.html)

Полная свобода творчества, как говорится.

Но есть требования:

— текст должен быть грамотным;

— текст должен продавать;

— текст должен быть оптимизирован под ключевые слова, прописанные в keywords;

— текст должен быть 100% уникальным для ПС.

Выслушаю ваши предложения.

14 лет назад
war3x
33 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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