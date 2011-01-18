9 SEO-статей (недвижимость)

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Завершен37 заявок441 просмотр

Нужно 9 SEO-статей для сайта http://region-sibir.ru

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Ключевые слова под каждую статью:

- Аренда офиса(http://region-sibir.ru/arendaofica):

аренда офиса новосибирск

сдам офис новосибирск

аренда офиса от собственника

- Аренда склада(http://region-sibir.ru/arendasklada):

аренда склада новосибирск

сдам склад новосибирск

- Сдам в аренду(http://region-sibir.ru/sdamvarendu):

сдам в аренду

сдам в аренду помещение

сдам помещение

сдам помещение новосибирск

- Аренда без посредников(http://region-sibir.ru/arendabezposrednikov):

аренда без посредников новосибирск

аренда без посредников в новосибирске

аренда от собственников новосибирск

сдам без посредников новосибирск

лично сдам новосибирск

- Аренда площадей в Новосибирске(http://region-sibir.ru/arendaploshadeyvnovosibirske):

аренда площадей

аренда площадей новосибирск

- Аренда в Новосибирске(http://region-sibir.ru/arendavnovosibirske):

аренда в новосибирске

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аренда новосибирск

- Аренда помещений под конкретные запросы(http://region-sibir.ru/arendapomeshenypodkonkretnyezaprosy):

аренда помещений под

сдам помещение под

аренда под магазин

- Аренда помещений(http://region-sibir.ru/arendapomesheny):

аренда помещений

аренда помещений новосибирск

аренда помещений в новосибирске

аренда новосибирск

- Аренда коммерческой недвижимости(http://region-sibir.ru/arendakommercheskoynedvijimosti):

коммерческая недвижимость новосибирск

коммерческая недвижимость аренда

коммерческая аренда новосибирск

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Все эти статьи уже есть на сайте, просто нужно еще. Ориентируйтесь на то, что уже написано, чтобыло не было сильных совпадений и казусов потом.

Каждая статья 3000 знаков. Плотность ключевых слов большая. Каждый ключевик должен повторяться минимум 3 раза.

Срок исполнения 7 дней. По всем вопросам в личку.

Указывайте ваши (адекватные) цены. Оплата по WebMoney, рублевый кошелек.

14 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$46
3 дня
Работа выполнена качественно и в срок. Правки учтены. Все понравилось. Не сомневаюсь, что дальнейшее сотрудничество пройдет так же плодотворно. Всем советую Леру, как ответственного исполнителя.
Прекрасный заказчик. Все четко. Ясно. Все рекомендую. Таких заказчиков очень мало. Нужно их беречь))) Рекомендую

Заявки фрилансеров

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад