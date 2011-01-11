Текст на главную страницу сайта

Доброго времени суток, требуется написать статью (на пол страницы в ворде) на главную страницу сайта. Суть статьи заключается в том: Из покон веков люди спорили на различные темы, и по сей день спорят, так почему бы на этом не заработать?

В общем тему надо развернуть. срок 2 дня. есть время чтоб собрать материал.

Статья нужна уникальная (буду проверять).

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