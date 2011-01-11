Необходимо написать (переписать) 1-2 статьи о гостинице до конца дня. Требования: рейтинг, хорошие отзывы и самое главное образование журналиста (или учителя филолога). Оплата через неделю. Стучать в аську 408962778 или на почту [email protected]
Текст на главную страницу сайта
Доброго времени суток, требуется написать статью (на пол страницы в ворде) на главную страницу сайта. Суть статьи заключается в том: Из покон веков люди спорили на различные темы, и по сей день спорят, так почему бы на этом не заработать?
В общем тему надо развернуть. срок 2 дня. есть время чтоб собрать материал.
Статья нужна уникальная (буду проверять).
Интересует стоимость. Пишите номер аськи и время онлайн я с вами свяжусь.
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