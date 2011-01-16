Требуется подготовить материалы по CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок214 просмотров

Требуются материалы по применениею CRM.

Необходимы следующие разделы:

1. История CRM (возникновение)

2. Обзор CRM систем

3. Возможности CRM систем (без привязки к конкретной системе)

4. Клиентоориентирований подход

5. CRM и рост продаж

6. Проблемы внедрения CRM

7. CRM для руководителя

8. CRM для сотрудника

9. Примеры применения CRM в бизнесе

10. CRM в Российских реалиях

14 лет назад
CRM-y
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Yu-web
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
$25
3 дня
Спасибо, Николай. Работа выполнена качественно и в срок.
Очень положительный заказчик. Четко определил задание, провел 100% предоплату, приятен в общении. Рад буду дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Yu-web
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написать обзор о современных телевизорах

    Необходимо написать небольшую статью-обзор о современных телевизорах: - LED-телевизоры - ЖК-телевизоры - Плазменные-телевизоры Необходимо расписать особенности того, или иного телевизора; его преимущества и применяемых в нем технологий. ...

    HTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Легкое изменение готовой статьи

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Есть готовая статья на определенную тематику, около 3000 символов, надо эту статью слегка изменить для последующей публикации. Ваши предложения и сроки.

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Статьи-отзывы по косметическим процедурам

    Ищу девушек, которые смогут описать свои впечатления о косметологических процедурах. Объем одной статьи - до 2000 зн. В ней должны будут присутствовать: общее описание процедуры, плюсы, минусы, противопоказания, процесс проведения, ощущения после процедуры и ваша ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • 10 статей, тематика форекс

    $30

    Необходимо написать 10 сео статей форекс тематики. По ключевикам: Возможно сдавать по 1 статье. Неважно сколько в статье занков без пробелов, важно чтоб это были хорошие статьи. ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Тексты по автомобильной тематике

    Здравствуйте. Нужно написать текстов по автомобильной тематики. 12 страниц по 2 тыс символов В предложении указать сроки и стоимость. Предпочтение копирайтерам из Москвы, с разумной стоимостью и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написание статьи

    Задача: написание статьи по теме "Виды прицепов для негабаритных перевозок". Возможно с картинками или фотографиями и т.д. Но сначала необходимо предоставить примеры Ваших статей и стоимость написания. Цель: выбрать человека на долгосрочное сотрудничество для ...

    Написание статей
    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Составление анкоров с окружающим текстом

    Анкор - это ссылка, как правило в него входит ключ, например: "создание сайтов и продвижение сайтов". Нужен фрилансер грамотно составляющий предложения. Пример анкора с окружением: Качественное "создание сайтов и продвижение сайтов" в Самаре. ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад