Легкое изменение готовой статьи

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Закрыт32 заявки433 просмотра

Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Есть готовая статья на определенную тематику, около 3000 символов, надо эту статью слегка изменить для последующей публикации.

Ваши предложения и сроки.

14 лет назад
lashkhi
David 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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