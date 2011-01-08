Легкое изменение готовой статьи

Ищу девушек, которые смогут описать свои впечатления о косметологических процедурах. Объем одной статьи - до 2000 зн. В ней должны будут присутствовать: общее описание процедуры, плюсы, минусы, противопоказания, процесс проведения, ощущения после процедуры и ваша ...