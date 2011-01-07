Предлагаю дописать несколько статей про подарки на День Рождения. Требования такие: - 3 000 - 4 000 символов - поменьше воды на тему, что это за праздник - побольше ...
Написание статьи
Задача: написание статьи по теме "Виды прицепов для негабаритных перевозок". Возможно с картинками или фотографиями и т.д. Но сначала необходимо предоставить примеры Ваших статей и стоимость написания.
Цель: выбрать человека на долгосрочное сотрудничество для наполнения и поддержания сайта по теме "Негабаритные перевозки".
Заявки фрилансеров
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