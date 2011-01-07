Задача: написание статьи по теме "Виды прицепов для негабаритных перевозок". Возможно с картинками или фотографиями и т.д. Но сначала необходимо предоставить примеры Ваших статей и стоимость написания.

Цель: выбрать человека на долгосрочное сотрудничество для наполнения и поддержания сайта по теме "Негабаритные перевозки".