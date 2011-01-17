Анкор - это ссылка, как правило в него входит ключ, например: "создание сайтов и продвижение сайтов". Нужен фрилансер грамотно составляющий предложения. Пример анкора с окружением: Качественное "создание сайтов и продвижение сайтов" в Самаре. ...
Статьи про подарки, нужно качество!
Предлагаю дописать несколько статей про подарки на День Рождения.
Требования такие:
- 3 000 - 4 000 символов
- поменьше воды на тему, что это за праздник
- побольше идей на тему, что можно подарить
- в тексте 1 раз упомянуть точное вхождение ключевика = тема статьи
Технические требования к статьям:
- ОЧЕНЬ грамотный русский язык (пунктуация, орфография, лексика и пр.)
- прицел на дальнейшее ведение проекта справившимися исполнителями.
- полный копирайт. Неуникальные статьи с % неуникальности выше 5% оплате подлежать не будут. Статьи с большим количеством - аналогично, оплачиваться не будут. Разумеется, не оплаченные статьи нигде использованы не будут.
Срок: Чем скорее, тем лучше. Край - 17.01.2011.
Темы для статей:
Райтер 1 (женщина):
- что подарить подруге на день рождения
- что подарить сестре на день рождения
- что подарить бабушке на день рождения
Райтер 2 (женщина)
- что подарить теще и свекрови на день рождения
- что подарить жене на день рождения
- что подарить дочери на день рождения
Райтер 3 (женщина)
- что подарить коллеге на день рождения
- что подарить учителю на день рождения
- что подарить начальнику на день рождения
Райтер 5 (мужчина)
- что подарить другу на день рождения
- что подарить брату на день рождения
- что подарить дедушке на день рождения
Райтер 6 (мужчина)
- что подарить тестю и свекру на день рождения
- что подарить мужу на день рождения
- что подарить сыну на день рождения
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