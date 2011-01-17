Статьи про подарки, нужно качество!

Предлагаю дописать несколько статей про подарки на День Рождения.

Требования такие:

- 3 000 - 4 000 символов

- поменьше воды на тему, что это за праздник

- побольше идей на тему, что можно подарить

- в тексте 1 раз упомянуть точное вхождение ключевика = тема статьи

Технические требования к статьям:

- ОЧЕНЬ грамотный русский язык (пунктуация, орфография, лексика и пр.)

- прицел на дальнейшее ведение проекта справившимися исполнителями.

- полный копирайт. Неуникальные статьи с % неуникальности выше 5% оплате подлежать не будут. Статьи с большим количеством - аналогично, оплачиваться не будут. Разумеется, не оплаченные статьи нигде использованы не будут.

Срок: Чем скорее, тем лучше. Край - 17.01.2011.

Темы для статей:

Райтер 1 (женщина):

- что подарить подруге на день рождения

- что подарить сестре на день рождения

- что подарить бабушке на день рождения

Райтер 2 (женщина)

- что подарить теще и свекрови на день рождения

- что подарить жене на день рождения

- что подарить дочери на день рождения

Райтер 3 (женщина)

- что подарить коллеге на день рождения

- что подарить учителю на день рождения

- что подарить начальнику на день рождения

Райтер 5 (мужчина)

- что подарить другу на день рождения

- что подарить брату на день рождения

- что подарить дедушке на день рождения

Райтер 6 (мужчина)

- что подарить тестю и свекру на день рождения

- что подарить мужу на день рождения

- что подарить сыну на день рождения