Задача: написание статьи по теме "Виды прицепов для негабаритных перевозок". Возможно с картинками или фотографиями и т.д. Но сначала необходимо предоставить примеры Ваших статей и стоимость написания. Цель: выбрать человека на долгосрочное сотрудничество для ...
Тексты по автомобильной тематике
Здравствуйте.
Нужно написать текстов по автомобильной тематики.
12 страниц по 2 тыс символов
В предложении указать сроки и стоимость.
Предпочтение копирайтерам из Москвы, с разумной стоимостью и с мобильным телефоном для связи.
Планирую долгосрочное сотрудничество.
Контакты: 8-985-309-99-45
Выбранный исполнитель
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