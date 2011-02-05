Тексты по автомобильной тематике

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Завершен16 заявок325 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать текстов по автомобильной тематики.

12 страниц по 2 тыс символов

В предложении указать сроки и стоимость.

Предпочтение копирайтерам из Москвы, с разумной стоимостью и с мобильным телефоном для связи.

Планирую долгосрочное сотрудничество.

Контакты: 8-985-309-99-45

14 лет назад
home
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$48
2 дня
Отличный исполнитель. Сделал все качественно, хоть и потребовалось немного больше времени. Будем продолжать сотрудничество. Всем рекомендую Алексея в первую очередь как ответственного копирайтера. Приятно, что он всегда выясняет малейшие подробности заказа, после чего составляет нужное описание и оперативно вносит мелкие поправки.
Благодарен Андрею за интересный и отнюдь не простой проект. Было интересно испытать свои силы и способности, рад помогать ему и дальше

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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