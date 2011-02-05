Тексты по автомобильной тематике

Отличный исполнитель. Сделал все качественно, хоть и потребовалось немного больше времени. Будем продолжать сотрудничество. Всем рекомендую Алексея в первую очередь как ответственного копирайтера. Приятно, что он всегда выясняет малейшие подробности заказа, после чего составляет нужное описание и оперативно вносит мелкие поправки.